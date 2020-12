Napoli, Gattuso infuriato: “Arbitro permaloso, solo in Italia si viene cacciati per un vaffa…”

Il Napoli esce sconfitto contro l’Inter, ma non mancano le polemiche. Gli azzurri si lamentano per l’espulsione del capitano Lorenzo Insigne per proteste nei confronti del direttore di gara. Il tecnico Gennaro Gattuso accusa apertamente l’arbitro ai microfoni di Sky Sport: “Solo in Italia cacciano fuori per un vaffa… Il capitano del Napoli non può essere mandato fuori per un rigore dubbio. Ci stiamo giocando tanto e una parola può scappare. Così si cambiano le partite. Allora io avrei dovuto fare una partita sì e una no quando giocava. Come i giocatori si devono calmare, anche gli arbitri devono essere più tranquilli e meno permalosi. So quanto è difficile la loro professione, ma credo che in una partita così un arbitro non può fare il permaloso perché un giocatore lo ha mandato a quel paese”.

TATTICA

Poi Gattuso analizza la gara: “E’ stata una partita molto tattica. L’Inter ha caratteristiche ben precise. Bisogna capire come affrontare le squadre. Abbiamo fatto una grandissima partita, costruendo bene a tre. Meritavamo più noi di loro, ma i gol bisogna farli. A livello tattico è stata una partita di grandi contenuti. Mertens ha riportato una distorsione alla caviglia.”.