Napoli, Gattuso: “Atteggiamento corretto. Sfida Juventus? Fatti 18 punti sul campo”

Il Napoli si supera. Gli azzurri demoliscono nettamente la Roma con un roboante 4-0 e tornano nella zona Europa League.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico degli azzurri Gennaro Gattuso commenta la vittoria della sua squadra ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo fatto delle buonissime partite. Dobbiamo continuare così, senza sottovalutare nulla. Questa squadra deve migliorare mentalmente. La qualità c’è. Oggi abbiamo fatto una grandissima partita. Ci può stare soffrire gli avversari, ma dobbiamo avere l’atteggiamento di oggi: ci siamo aiutati, applaudendo anche chi sbaglia. Tutti sanno chi è Maradona. In questo momento però bisogna fare i bravi, per non pagarne le conseguenze dopo. Tutti stiamo soffrendo, ma dobbiamo fare le cose per bene. Penso che a volte sia una colpa anche mia. Faccio passare sempre qualcosa e invece bisogna continuare su questa strada. Ai miei tempi bisognava parlare poco, mentre ora si comunica di più, rompendo maggiormente le scatole. Sappiamo di non poter essere sempre al 100%, ma bisogna avere l’umiltà di rispettare l’avversario. Sicuramente si può sbagliare qualcosa. La mentalità non deve mancare mai. Io voglio alzare l’asticella. La squadra è forte, giochiamo bene. Se penso a Juventus-Napoli? Penso che la squadra ha fatto 18 punti sul campo e avremmo avuto chance di fare risultato a Torino. A noi è andata male. Abbiamo una partita in meno e un punto in meno. Spero che la giustizia faccia il suo corso. La favorita per lo scudetto è l’Inter, ma anche la Juventus ha molta esperienza”.