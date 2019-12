Napoli, Gattuso: “Non dobbiamo avere paura, servono equilibrio e organizzazione”

Dopo la sconfitta col Parma in casa, si attende una reazione col Sassuolo in casa Napoli. Gennaro Gattuso, mister azzurro, è intervenuto in conferenza stampa: “La squadra fa tutto quello che chiediamo, cerchiamo di fare qualcosa di diverso rispetto alla passata gestione. Abbiamo la nostra filosofia, questo club deve tornare ai vertici come negli ultimi anni: dobbiamo stare sul pezzo, non avere paura e recuperare mentalmente i giocatori. Domani giochiamo contro una formazione forte, con giocatori giovani di talento e il tecnico fa giocare bene le proprie squadre. Voglio vedere equilibrio ed organizzazione, non dobbiamo entrare nel panico e saper anzi soffrire”.

Sul modulo nuovo: “Col 4-3-3 bisogna palleggiare dal basso, creare superiorità numerica e cercare i tre davanti. Col Parma la squadra ha fatto discretamente bene, i gol fatti da loro nascono però da nostri errori. Fabian Ruiz regista? Per me può farlo, sa fare tutto, anche giocare in un centrocampo a due e l’ha dimostrato”.

Su Milik: “Sono pazzo di lui, come di tutti i giocatori. Dobbiamo ripartire da quell’abbraccio per Insigne, bisogna stare vicino ai giocatori che hanno dato di più e che sono i più bersagliati. Bisogna far sentire alla squadra affetto e non fischi e problemi. Milik mi piace perché lega il gioco bene, ti fa uscir bene le giocate e per me è completo. Finora è stato sfortunato”.