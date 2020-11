Napoli, Gattuso: “Non parliamo del rigore, abbiamo sprecato troppo”

Il Napoli esce sconfitto contro il Sassuolo per 2-0. Un risultato inatteso e pesante per la classifica degli azzurri che inseguivano il Milan capolista.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso commenta il k.o. interno ai microfoni di Sky Sport: “Abbiamo avuto tante occasioni, non le abbiamo sfruttate. Penso che avremmo potuto fare di più. Non dobbiamo stare qui a parlare di rigore possibile o meno. Dobbiamo parlare della partita. Non sta a noi giudicare l’operato degli arbitri. Il Sassuolo palleggia bene e fa correre tanto. Dobbiamo pensare a segnare di più e a non commettere certe ingenuità. Bisogna saper coprire il campo. Abbiamo avuto tante occasioni. Il Sassuolo ha qualità, ma non ricordo tante azioni pericolose da parte loro. Al contrario, ho avuto la sensazione che noi avremmo potuto segnare. Eravamo sempre nella loro metà campo. Giocavamo sotto ritmo per non aprire le linee di passaggio. In fase di possesso loro abbiamo giocato sotto ritmo, ma abbiamo fatto bene prima del rigore. Dobbiamo continuare a lavorare, mettendo più in condizione Osimhen di fare meglio. Non pensiamo alle voci sullo scudetto, ma a entrare nei primi quattro. Quest’anno le partite sono più difficili. Con i cinque cambi le squadre cambiano fisionomia. Dobbiamo pensare partita dopo partita correggendo gli errori fatti”.