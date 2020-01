Napoli, Gattuso: “Non vinciamo da ottobre al S.Paolo ma squadra viva”

Molto amareggiato il tecnico del Napoli a fine gara dopo il k.o. interno con l’Inter. Gattuso però vede qualche nota positiva nonostante il 3-1 per i nerazzurri. Questo il suo primo pensiero ai microfoni di Sky Sport: “A oggi penso che sia stata la miglior partita della mia gestione. Non è un caso che non si vinca al San Paolo da fine ottobre, però la squadra è viva. Ha dimostrato che sa giocare al calcio, dobbiamo capire bene cosa vogliamo fare ma gli ho detto che dobbiamo continuare su questa strada. Dobbiamo crescere quando partiamo dal basso, bisogna essere più puliti perché non lo siamo ancora. Nel primo tempo ci siamo fatti infinocchiare più volte a centrocampo, è lì che bisogna migliorare. Ci siamo fatti tre gol da soli, è un dato di fatto. In questo momento non è facile giocare al San Paolo. Tra i ragazzi c’è preoccupazione. Tanti di loro hanno giocato per lo scudetto negli ultimi anni, non si erano mai trovati in questa situazione. Ma con la qualità che abbiamo possiamo metterci qualcosa in più nella tenuta del campo, nell’annusare il pericolo