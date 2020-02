Napoli, Gattuso: “Obiettivo 40 punti, vincere a Brescia non era facile”

Vittoria in rimonta per il Napoli. Gli azzurri, nel primo anticipo della 25esima giornata di Serie A, hanno espugnato il Rigamonti di Brescia per 2-1. Queste le parole del tecnico Gennaro Gattuso al termine del match.

OBIETTIVI – “Non era facile giocare a Brescia, il Lazio qui ci ha vinto nel recupero su rigore. Gli abbiamo regalato il primo gol, poi abbiamo reagito e abbiamo ribaltato il risultato. In Serie A non esistono partite facili, noi per prima cosa dobbiamo fare 40 punti. Adesso c’è uno spirito diverso, ma non dobbiamo farci sorprendere come accaduto oggi. Obiettivo? Mancano 13 partite, per andare in Europa bisogna fare ancora 27 punti. Arrivare in Europa League dopo quello che abbiamo passato sarebbe importante. Durante il mercato sono arrivati giocatori importanti, noi però dobbiamo pensare di partita in partita. Eravamo una squadra fragile, avevo paura: quando si spegne la luce diventa tutto difficile. Tutte le partite saranno dure, noi dobbiamo farci trovare pronti”.