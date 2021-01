Napoli, Gattuso: “Oggi bella prova, ma io vengo sempre massacrato. Sembra che siamo penultimi…”

Mister Gennaro Gattuso analizza ai microfoni di Sky Sport la vittoria ottenuta dal suo Napoli contro il Parma: “Non ho mai avuto la percezione che questa squadra non mi seguisse, altrimenti lo avrei fatto presenta alla società. Giocare contro il Parma non è facile, vengono sempre a pressare alti. Abbiamo giocato bene e la squadra mi è piaciuta, abbiamo annusato il pericolo quando è capitato, ho visto una prestazione vera anche se con meno tecnica del solito. Io sto venendo massacrato tutti i giorni, sembra che siamo penultimi. Ai giocatori qualche scoria può restare, io invece non leggo quello che si dice. Ora abbiamo vinto ma se perdo le prossime due sono nuovamente in discussione. Screzi con la società? Non ci siamo comportati alla stessa maniera, io credo di essere stato corretto”.