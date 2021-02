Napoli, Gattuso: “Pagati a caro prezzo gli errori. Fatichiamo a lavorare con questo calendario”

Il Napoli è in grave difficoltà. Gli azzurri escono sconfitti contro il Genoa di Ballardini e mancano l’aggancio alla Roma al quarto posto in classifica.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso commenta la prestazione della sua squadra ai microfoni di Dazn: “Stiamo pagando a caro prezzo gli errori. Stiamo lavorando poco perché non c’è tempo, si gioca sempre. Dobbiamo fare solo i complimenti alla squadra. Abbiamo fatto tutto noi: gli errori e le occasioni create. Stiamo perdendo troppe partite in maniera simile, a fotocopia. Credo sia questione di postura. Nel primo gol abbiamo commesso un errore in appoggio. Ci sta girando male. Stiamo pagando a caro prezzo questo calendario. Abbiamo fatto quello che dovevamo fare, purtroppo ci siamo puniti da soli. Oggi Petagna ha fatto il suo dovere. Osimhen ci dà più profondità e soluzioni. Si fatica a recuperare. Mi preoccupa che non è la prima partita in cui costruiamo tanto e poi perdiamo”.