Napoli, Gattuso: “Pedaliamo per riparare i danni fatti. Troppi gol regalati”

Il Napoli torna al successo in campionato. Battuta la Juventus 2-1. Il tecnico degli azzurri Rino Gattuso racconta le sue sensazioni ai microfoni di Sky Sport: “Stasera vado a casa ripensando ancora a una settimana fa. Bisogna pedalare perché di danni ne abbiamo fatti abbastanza in questi mesi. Non vedo l’ora che finisca il mercato perché così penseremo solo al Napoli. Dobbiamo essere sempre squadra. Poi i valori escono fuori. La fase di possesso l’abbiamo giocata da grandissima squadra, mentre senza possesso per la prima volta le mezzali arrivano all’altezza dei terzini e impedivano di far arrivare facilmente palloni in mezzo all’area. Si possono fare tante cose lavorando in settimana. Non si devono regalare agli avversari perché da quando sono arrivato abbiamo subito pochi gol veri e ne abbiamo concessi troppi facilmente. Penso che Zielinski possa diventare molto forte. Ha tecnica e fisicità. Manca l’ultimo passaggio. Mi è piaciuto molto Milik che ci ha fatto sviluppare molto bene l’azione. Sono da poco tempo qui. Questa squadra è stata troppo masochista, si è fatta male da sola. Sta a noi riempire lo stadio. Finora abbiamo preso dei fischi e bisogna pedalare senza pensare che i problemi siano finiti. Ancora non mi fido. Spero di recuperare i giocatori infortunati”.