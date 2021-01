Napoli, Gattuso: “Sbagliato pensare che la Juve sia in crisi”

Il tecnico del Napoli Rino Gattuso in sala stampa ha presentato la Supercoppa di domani con la Juventus: “La squadra bianconera vince da 9 anni in Italia e in Europa ha fatto cose straordinarie, hanno una grande mentalità e se noi pensiamo che domani sarà una passeggiata perché hanno perso con l’Inter non è così. Sbagliato anche pensare che i bianconeri siano in crisi. Servirà il 200%, dobbiamo fare la nostra partita con le nostre armi. Per noi è una finale e se la vinci ti consente di alzare l’asticella. Purtroppo prepararla non è facile e con il Covid manca la tranquillità. I valori reali non emergono con questo maledetto virus. Pirlo prima mi chiamava spesso adesso che è allenatore della Juventus non ci sentiamo. Petagna ha fatto tutto quello che doveva fare in allenamento, domani valutiamo. A Dries bisogna solo fare i complimenti, sta stringendo i denti, si sta allenando 2-3 ore in più con dolore, sta prendendo anti-infiammatori, non è al 100% ma se c’è bisogno ci darà una mano”.