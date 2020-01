Napoli, Gattuso: “Servirà entusiasmo. Juventus con tanta qualità…”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus prevista per domani alle 20.45 al San Paolo. Il tecnico ha presentato l’importante gara contro i bianconeri ai media presenti. Ecco le sue parole:

MOTIVATI – “La partita con la Lazio deve essere un punto di partenza. Ci saranno tanti tifosi allo stadio, dobbiamo provare a fare una grande gara, per cercare l’entusiasmo”, ha detto il tecnico con riferimento al passaggio del turno in Coppa Italia. E sulla gara contro la Juventus: “Domani giochiamo con una squadra che crea tanto, palleggia bene ed è composta da grandi campioni. Mi interessa avere giocatori motivati disposti a lottare per questa maglia. In alcune partite abbiamo dimostrato il nostro valore, quel che manca è la continuità”.

SINGOLI – “Maksimovic? Spero recuperi per domani. Politano? Ne parlerò se e quando avrà firmato”. “Koulibaly ha fatto un lavoro sulla linea difensiva, speriamo torni settimana prossima. Mertens sta un po’ meglio. Allan ha fatto una risonanza venerdì, c’è ancora un po’ di edema, gli è nato un figlio, una cosa importante, ho deciso di mandarlo a casa perché era giusto così”.

SARRI – “Sarri è uno dei migliori al mondo, ha costruito una macchina perfetta. Da parte mia c’è grande stima, ho fatto anche qualche copia-incolla, è un tecnico che per come vedo calcio mi piace molto”, ha concluso Gattuso.