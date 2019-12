Napoli, Gattuso: “Siamo ancora malati, dobbiamo guarire. Onore ai ragazzi”

Dopo il primo successo sulla panchina del Napoli, arrivato al 94′ col gol di Elmas sul campo del Sassuolo, ha parlato a Sky Sport Gennaro Gattuso: “Contenti, ma dobbiamo ancora guarire. Siamo tuttora malati, da due mesi non vincevamo in campionato. Sì, nel secondo tempo abbiamo fatto una buona partita, ma la strada è lunga, dobbiamo migliorare e in dieci giorni i miracolo non si fanno. La qualità per questa rosa non è un problema, serve maggiore equilibrio e giocare in un certo modo. Fabian ha faticato da regista? In questo momento noi dobbiamo esser perfetti per far giocare lì lo spagnolo, sappiamo non essere un vertice basso, per questo serve una squadra che lo sopporti. Serve lavorare di reparto e con sacrificio”.

E ancora, sulla squadra e sul proprio lavoro: “Non c’è solo il problema del vertice basso, bisogna lavorare di catena, fare movimenti opposti, farlo di reparto. Troppo statici noi del primo tempo, persi troppi palloni. Comunque onore a questi ragazzi che in 10 giorni hanno dato enorme disponibilità. Voglio entrare nell’anima dei miei giocatori, questo lavoro so farlo solo così”.

Sul Barcellona: “Se pensiamo ora a quella doppia sfida vengono i capelli bianchi, lasciamo stare. Ce la giocheremo, faticheremo… intanto prepariamoci per quello che deve arrivare prima”.