Napoli, Gattuso soddisfatto: “Fatti numeri eccezionali. Ma così è un altro sport”

Il Napoli conclude il suo campionato nel migliore dei modi. Gli azzurri battono la Lazio e chiudono la stagione al settimo posto. Il tecnico Gennaro Gattuso fa il punto della situazione.

LE PAROLE DI GATTUSO

Il tecnico Gennaro Gattuso parla della prestazione della sua squadra in conferenza stampa: “Abbiamo fatto 38 punti nel girone di ritorno, sono numeri importanti. Ora lo posso dire, giocare dodici partite di campionato dopo il lockdown senza avere un obiettivo non era facile. Ma alla fine i ragazzi mi hanno seguito, abbiamo lasciato per strada qualcosina ma ci può stare. Andare sempre a rompere le scatole alla squadra non è stato facile, abbiamo vissuto quarantacinque giorni difficili e faticosi. Abbiamo fatto uno sport diverso. Esperienza che ci rimarrà, ho capito che il calcio non può esistere senza l’atmosfera. Manca la componente che ti fa sentire vivo e per questo bisogna fare i complimenti a chi è sceso in campo ed alla gente che ha lavorato per far andare avanti la macchina”.