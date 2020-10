Napoli, Gattuso sorride a metà: tutti negativi tranne Elmas

Il Napoli a Torino senza due centrocampisti. Elmas e Zielinki infatti sono positivi al Coronavirus e il tecnico Gattuso non potrà averli a disposizione per la sfida con la Juventus. Una perdita importante per la squadra azzurra che non avrà anche Insigne e proprio il macedone Elmas sembrava il sostituto naturale. Domani mattina il quarto tampone a Torino per i calciatori e lo staff campano con esiti dei test processati prima della partita. Sarà l’edizione numero 75 in Serie A in tra Juventus e Napoli in casa bianconera. Questo il bilancio del 74 precedenti a Torino: 46 vittorie Juve, 20 pareggi, 8 successi azzurri.