Napoli, Gattuso: “Voglio una squadra da battaglia. Contratto? Sto bene così”

Dopo l’impegno di Champions League il Napoli torna a giocare in campionato. La squadra di Gattuso sabato affronterà il Torino all’Olimpico. Una partita sicuramente complicata con i granata che devono uscire da un periodo negativo. Gennaro Gattuso in conferenza stampa ha presentato la partita: “Troviamo una delle squadre fisicamente più forti della A, non vive un momento positivo, ma rispetta l’avversario e fa le cose con determinazione in entrambe le fasi”.

ATTACCO E DIFESA – “Bisogna capire bene cosa vogliamo fare, se alzarci 1015 metri più avanti. A volte si può, ma bisogna essere bravi coi centrocampisti. A volte è l’atteggiamento di come sali il campo coi quattro di difesa. Ci alziamo se i difensori lavorano con dinamica. Noi cominciamo a far male dopo 10-15 tocchi, dobbiamo arrivarci con calma in avanti. Se vogliamo ribaltarla velocemente, va a finire che la squadra si stacca coi reparti. Possiamo fare bene in attacco, ma sempre tramite il palleggio”.

CONTRATTO – “Voi sapete tutti com’è il mio contratto. Ho un contratto fino al 2021, con una via d’uscita mia al 30 aprile. Ma oggi non c’è un problema contratto. Io voglio lavorare, sono venuto qua per questo e raggiungere degli obiettivi. Con De Laurentiis mi sento 3-4 volte al giorno. Oggi la mia priorità non è il contratto. Io voglio stare bene, mi gaso quando vedo un ambiente bello. Voglio stare bene”.