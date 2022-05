Napoli-Genoa, probabili formazioni e dove vederla

Si gioca alle 15

Napoli-Genoa si gioca questa sera, domenica 15 maggio 2022 alle ore 15 per la 37^ giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti sfiderà quella di Alexander Blessin che dovrà provare a centrare una vittoria per poter sperare nella salvezza.

Napoli-Genoa, probabili formazioni

Voglia di fare punti ma per motivazioni differenti. Napoli-Genoa regalerà certamente calcio spettacolo. Le migliori formazioni possibili per entrambe le squadre con i seguenti calciatori che dovrebbero scendere in campo dall'inizio:

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Anguissa, Fabian Ruiz; Lozano, Mertens, Insigne; Osimhen.

GENOA (4-2-3-1): Sirigu; Hefti, Bani, Østigard, Criscito; Frendrup, Badelj; Yeboah, Amiri, Ekuban; Destro.

Dove vederla

Napoli-Genoa si gioca questo pomeriggio di domenica 15 maggio 2022 allo stadio 'Diego Armando Maradona' di Napoli. Il calcio d'inizio è previsto alle ore 15:00.

La partita della 37^ giornata di Serie A TIM tra partenopei e Grifone sarà trasmessa in diretta ed esclusiva da DAZN: per vederla in televisione, sarà necessario scaricare l'app di DAZN su una smart tv compatibile, utilizzare dispositivi Amazon Firestick o Google Chromecast, console Playstation 4, Playstation 5 e Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), o ancora il TIMVISION Box.

Per vedere Napoli-Genoa in streaming, occorrerà collegarsi al sito di DAZN mediante pc o notebook, oppure scaricare l'app di DAZN su smartphone o tablet. In questo modo la visione del match importantissimo sia per gli azzurri che per i rossoblù sarà garantita.

Ricordiamo anche che questa partita sarà l'ultima di Lorenzo Insigne con la maglia del Napoli davanti al proprio pubblico. Una motivazione in più per non perdersi la sfida.