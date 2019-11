Napoli-Genoa diretta e streaming, dove vedere il match oggi 9 novembre

Napoli-Genoa, si gioca al San Paolo oggi 9 novembre alle 20,45. Si scende in campo per la 12^ giornata di Serie A. Azzurri che non attraverso un momento positivo in campo e fuori con le vicende tra società e calciatori. Ospiti che devono trovare punti preziosi per la classifica.

Napoli-Genoa, le probabili formazioni – Il Napoli farà a meno di Allan non convocato per la sfida, forse per motivi disciplinari. Dubbio in porta con Meret che potrebbe lasciare il posto ad Ospina.In avanti Milik favorito su Mertens per far coppia con Lozano. Dietro, out Manolas. Ospiti che dovranno rinunciare a Kouamé, partito per la Coppa d’Africa. Attacco affidato a Pinamonti. In mezzo al campo regia di Schone. In difesa torna Romero.

Napoli-Genoa streaming e diretta tv – Napoli-Genoa verrà trasmessa in diretta tv da DAZN. La gara sarà visibile per i suoi abbonati anche sulle moderne smart tv compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4 o Xbox, oppure ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Napoli-Genoa sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky potranno inoltre vedere la partita in tv attraverso la app presente nel decoder Sky Q. Seguire Napoli-Genoa sarà possibile anche da pc, smartphone e tablet.