Napoli, Ghoulam ammette: “Rimanere lontano dal campo mi ha cambiato”

Gli infortuni sono una componente con cui gli sportivi devono fare i conti durante la loro carriera. Ne sa qualcosa Faouzi Ghoulam che ha visto fortemente condizionato il suo rendimento nelle ultime stagioni a causa dei numerosi acciacchi.

CAMBIAMENTO

Il difensore del Napoli ha parlato della sua esperienza ai microfoni di BeIN Sports: “Oggi mi sento bene, sono stato vittima di infortuni gravi, ma oggi mi sento in forma e ringrazio di poter tornare in campo a giocare. Aver vissuto lontano dal campo per un po’ di tempo mi ha aiutato a guardare le cose da un punto di vista diverso. Nei prossimi mesi ci saranno iniziative benefiche importanti tra Algeria, Francia e Italia”.