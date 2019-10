Napoli, Ghoulam sempre più un caso: l’algerino vicino alla cessione

Neppure l’infortunio occorso a Kevin Malcuit pare abbia aperto qualche spiraglio per l’utilizzo di Faouzi Ghoulam. Il terzino mancino sarà escluso anche dal turno infrasettimanale con il centrale Luperto adattato sulla corsia.

Al Napoli non è certo sbagliato parlare di caso. Ghoulam non sembra essere considerato da Ancelotti e anche contro l’Atalanta si accomoderà in panchina. Il terzino algerino, dopo i brutti infortuni al ginocchio, non è più riuscito a tornare ai livelli visti prima e adesso, come riporta anche Il Mattino, non è da escludere anche una sua partenza già a gennaio. Prima l’escusione dai convocati contro il Salisburgo, poi le continue panchine nelle gare di campionato. Il Napoli non vuole tesserare un giocatore svincolato per sostituire Malcuit, ma piuttosto vorrebbe comprare un terzino sinistro e per questo potrebbe decidere di sacrificare Ghoulam per fare cassa.