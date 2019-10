Napoli, Ghoulam: “Siamo stufi di arrivare secondi…”

Dopo lo 0-0 di Torino, il Napoli di Carlo Ancelotti vuole tornare alla vittoria contro il Verona. In vista del match in programma sabato, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, ha parlato il terzino Faouzi Ghoulam.

CRITICHE – “Ci hanno criticato tantissimo, ma noi facciamo il nostro percorso più uniti che mai. Tutti vogliono battere il Napoli e noi dobbiamo essere orgogliosi di rappresentare questa città. La gente deve avere solamente un po’ di pazienza”.

CONDIZIONE – “Voglio tornare ad essere il Ghoulam di prima. Devo giocare e prendere fiducia, ora finalmente sto trovando maggior continuità negli allenamenti”.

CAMPIONATO – “E’ un bel campionato, con tante squadre che possono lottare per vincere. Stanno tornando tanti campioni in Serie A. Scudetto? Noi vogliamo vincere qualcosa, negli ultimi anni siamo arrivati sempre secondi e non siamo soddisfatti. Vogliamo fare bene anche in Champions”.

VERONA – “Dobbiamo vincere dopo gli ultimi due pareggi. Dobbiamo restare tranquilli, contando sull’aiuto dei nostri tifosi”.