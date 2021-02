Napoli, Giuntoli blinda Gattuso: “Siamo con lui. A fine anno valuteremo”

Improvvisamente la stagione del Napoli sembra aver subito una piega inaspettata. Infatti gli azzurri hanno incassato alcune pesanti battute d’arresto, fatali in ottica scudetto e potenzialmente nocive anche nella corsa alla Champions League. Si sono rincorse le voci di un possibile addio di Gennaro Gattuso, ma il tecnico, per il momento, resta saldamente al suo posto.

FIDUCIA

Il direttore sportivo dei partenopei Cristiano Giuntoli ha puntualizzato ai microfoni di Rai Sport: “Siamo tutti con l’allenatore. Crediamo in questo progetto e siamo in lotta in tutte le competizioni. Poi a fine anno faremo le nostre conclusioni”. Dunque, per il momento, Gattuso resta in sella. La fiducia, però, rischia di non essere incondizionata.