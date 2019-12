Napoli, Giuntoli: “Invertiamo la tendenza, possiamo fare meglio”

Il Napoli vuole scrollarsi di dosso la crisi di risultati. Il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli ha raccontato ai microfoni di Sky Sport quali sono gli umori dei partenopei: “Il clima non è mai stato un problema. Bisogna invertire la tendenza in campionato, fare i punti che meritiamo e continuare il nostro percorso di crescita. Zona Champions? E’ stato un inizio di stagione delicato, con tanti infortuni per trauma e tante scelte discutibili che hanno condizionato l’inizio della stagione. Dobbiamo fare quello che sappiamo fare, ma meglio”.