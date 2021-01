Napoli, Giuntoli: “Mai perso compattezza. Belle parole di De Laurentiis per Gattuso”

In casa Napoli sembra essere tornato il sereno dopo giorni agitati. La sconfitta contro l’Hellas Verona in campionato sembrava aver messo fortemente a rischio la permanenza di Gennaro Gattuso sulla panchina dei partenopei. Un’opzione mai verificatasi grazie al chiarimento tra il tecnico e il presidente Aurelio De Laurentiis.

COMPATTEZZA

Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli fa il punto della situazione del Napoli ai microfoni di Rai Sport: “Le partite sono molto importanti, a maggior ragione la Coppa Italia essendo i campioni in carica. È una partita secca e come tutte le finali è molto delicata. De Laurentiis? Fa piacere averlo con noi e fanno piacere le parole dette su Gattuso. Non penso che abbiamo bisogno di ritrovare la compattezza perché non l’abbiamo mai persa”.