Napoli, Giuntoli: “Ottime impressioni da Gattuso. Scambio Politano-Llorente? A noi serve…”

A pochi minuti dall’inizio del match fra Sassuolo e Napoli, il direttore sportivo degli azzurri Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sui primi dieci giorni di Gattuso ho avuto impressioni molto positive, stiamo cercando di tornare al vecchio modulo, a quel 4-3-3 a cui i giocatori sono comunque già abituati. Mister Gattuso si affida alla vecchia guardia per riuscire a rimediare alla crisi, a coloro che hanno giocato tanto in quella maniera. Lo scambio con l’Inter fra Politano e Llorente? In questo momento pensiamo a stasera, da domani penseremo al mercato. Però, se continuiamo col 4-3-3, occorrerà un centrocampista in più e vedremo quali opportunità ci saranno. Lo sappiamo tutti che a gennaio è più complicato trovare le occasioni”.