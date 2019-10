Napoli, grana Malcuit: lesione del legamento crociato e del menisco mediale

Sono gravi le condizioni di Kevin Malcuit, terzino del Napoli, uscito per infortunio durante la partita contro la Spal. Il terzino si è sottoposto, presso la Clinica Pineta Grande, ad accertamenti diagnostici. Gli esami hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco mediale del ginocchio destro. Il difensore azzurro verrà visitato domani dal Prof. Mariani a Villa Stuart per capire meglio i tempi di recupero. A rendere pubbliche le condizioni del classe 1991 è stata la stessa società azzurra attraverso un comunicato ufficiale pubblicato anche su Twitter. Per Malcuit la stagone è compromessa. Difficile rivederlo in campo da qui al termine del campionato in corso.