Napoli, grana Mertens: problema all’adduttore. Vola in Belgio e salta l’Inter

Non arrivano buone notizie per Gennaro Gattuso e il suo Napoli. In vista della gara di domani contro l’Inter, gli azzurri dovranno fare a meno di Dries Mertens. L’assenza del belga si aggiunge a quella, quasi certa, di Kalidou Koulibaly. Il centrale sta meglio ma non dovrebbe essere rischiato.

L’attaccante, invece, interessato anche da rumors di mercato, come riporta Sky Sports ha un piccolo problema all’adduttore ed è partito oggi per il Belgio per cure specifiche ed esami. Mertens dovrebbe tornare a metà della prossima settimana con la speranza di essere a disposizione per la gara della 19^ giornata di campionato.