E’ tornato al San Paolo Marek Hamsik, ex calciatore del Napoli. “Marechiaro” si è seduto in tribuna per assistere al match della squadra campana contro l’Atalanta ma prima ha ricevuto tantissimi applausi e un bellissimo striscione esposto in curva B: “Testa alta, cresta al vento. L’azzurro addosso con fiero portamento. Orgoglio, appartenenza e maglia sudata. Marek e Napoli, una storia d’amore che verrà raccontata”.