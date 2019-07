Napoli, il Basilea alleata inaspettata: PSV senza Champions e Lozano torna di moda…

Potrebbero esserci buone notizie in casa Napoli sul fronte mercato dove potrebbe essersi riaperta, inaspettatamente, una pista lasciata da tempo. Hirving Lozano torna di moda dopo la clamorosa eliminazione del suo PSV dalla prossima Champions League ad opera del Basilea.

Il messicano classe ’95 era nei radar partenopei prima che le piste James Rodriguez e Nicolas Pépé diventassero bollenti. Adesso, però, con la situazione legata al colombiano in stand-by e quella legata all’ormai ex Lille sfumata – il giocatore sta firmando con l’Arsenal -, ecco che Lozano torna prepotentemente tra gli obiettivi del club di De Laurentiis.

SI PUO’ – Come detto, dopo la mancata qualificazione alla prossima edizione della Champions League, la pista che porta a Lozano potrebbe essersi fatta in discesa. Il Napoli è pronta a tornare all’assalto del messicano che riteneva fondamentale giocare la Coppa nella prossima stagione. “L’assist” del Basilea arriva nel momento migliore, perché dopo aver perso Pépé, e forse anche James Rodriguez, gli azzurri si troverebbero a riaprire una pista già praticamente pronta con il giocatore che aveva già dato il suo benestare ad un trasferimento in Serie A. Lozano-Napoli, adesso si può. Potranno bastare anche meno di 45 milioni richiesti dagli olandesi. Senza Champions la volontà del giocatore sarà decisiva…