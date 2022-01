Napoli, il futuro di Mertens in bilico tra MLS e rinnovo 

Il futuro di Mertens è incerto: il belga non ha ancora rinnovato con il Napoli e potrebbe lasciare l'Italia a fine stagione.

Nonostante abbia dichiarato di voler rimanere un giocatore del Napoli, il futuro di Dries Mertens rimane incerto. Secondo quanto riportato da Il Roma, l'attaccante belga si starebbe guardando intorno visto il mancato accordo per il rinnovo del suo contratto con gli azzurri, in scadenza quest'estate. E lo scorso mese infatti, Mertens, avrebbe avuto dei contatti con un club della MLS, il campionato di cui il suo compagno di squadra Lorenzo Insigne farà parte dalla prossima stagione. L'incontro avvenuto nel capoluogo campano avrebbe mosso diversi pensieri nella testa del giocatore ma il quotidiano riporta che, la priorità di Mertens sarebbe quella di rimanere a Napoli. Nel caso però, il presidente De Laurentiis non dovesse rinnovare il suo contratto per un’altra stagione, il calciatore azzurro potrebbe essere libero di prendere in considerazione altre ipotesi, come quella di raggiungere Insigne, nel campionato a stelle e strisce. In questa stagione sin qui, il belga ha siglato 8 gol in 21 presenze, tra tutte le competizioni.