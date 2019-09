Napoli, il tifoso Gigi D’Alessio: “Migliorare come squadra. Insigne? Sotto giudizio ogni settimana e quando sbaglia…”

Impossibile non parlare del Napoli per un tifoso d’eccezione come il noto Gigi D’Alessio. Intervistato in occasione della trasmissione Il Bar dello Sport, su Radio Crc, il cantautore ha fatto il punto sulla squadra partenopea con particolare attenzione al capitano Lorenzo Insigne e al lavoro di Carlo Ancelotti per trovare la giusta quadra dopo i vari innesti alla rosa.

SQUADRA – “Noi napoletani viviamo per il Napoli, è nel nostro DNA. Il nostro umore è influenzato a seconda di cosa accade nella partita. I calciatori sono come gli artisti: la loro resa dipende dallo stato d’animo. Il Napoli deve per forza vincere per far stare serena la città”, ha detto D’Alessio.

INSIGNE – Ed in modo particolare il cantautore si è soffermato su alcuni giocatori. Su tutti Lorenzo Insigne: “Lui e Mertens sono ‘i due’ del Napoli. Insigne è sotto giudizio ogni settimana. Basta un passaggio sbagliato, un errore di distrazione e piovono critiche. Lorenzo è un grandissimo calciatore ma non deve cadere nella trappola delle critiche perché peggiorerebbe la situazione”.

NAPOLI – “Ancelotti? Ha un’esperienza pazzesca. Credo stia facendo le prove per cercare la squadra perfetta, come quella vista contro il Liverpool. Il Napoli sulla carta ha atleti molto forti, ma deve migliorare di squadra. Callejon? Una certezza, una necessità”.