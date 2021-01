Napoli in ansia per Mertens: la caviglia preoccupa e lui vola in Belgio per curarsi

Trema il Napoli per le condizioni di Dries Mertens. Nei minuti finali della sfida di Coppa Italia contro lo Spezia, l’attaccante azzurro ha sentito un nuovo dolore alla caviglia sinistra ed è stato costretto a chiedere il cambio, sebbene fosse entrato solamente nel secondo tempo. L’infortunio subito a Milano lo scorso dicembre contro l’Inter si è fatto sentire ancora e per questa ragione, come comunicato dal club partenopeo, il giocatore è tornato in Belgio per riprendere un percorso riabilitativo che evidentemente non era stato sufficiente in precedenza.

La nota del Napoli su Mertens

“Dries Mertens è rientrato in Belgio per svolgere un percorso di riabilitazione della caviglia sinistra. L’attaccante azzurro effettuerà le terapie nello stesso Centro in cui aveva già svolto una tabella di riabilitazione il mese scorso”, si legge nel comunicato del Napoli.

Secondo La Repubblica, l’ex PSV è già partito per Anversa dove resterà almeno una settimana e si sottoporrà a nuovi controlli presso la clinica ‘Move to Cure’, dove lo attende Lieven Maesschalck, il fisioterapista della nazionale belga che l’ha già seguito dopo lo stesso problema.