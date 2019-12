Napoli in ritiro, Ancelotti sbotta: “Ora si fa a modo mio”

In casa Napoli continua la burrasca. La squadra è sotto processo dopo la bruciante sconfitta interna contro il Bologna. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico Carlo Ancelotti si sarebbe mostrato piuttosto duro nei confronti dei propri giocatori: “Adesso si fa come dico io, dal ritiro non si esce fino a Udine”, la frase riportata dal quotidiano. Senza dimenticare il lungo confronto con la squadra, nel quale l’allenatore ha esaminato le ultime prestazioni negative, cercando di mettere i calciatori di fronte alle proprie responsabilità.