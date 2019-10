Napoli, incontro a Castel Volturno fra Insigne, Raiola, il ds Giuntoli e mister Ancelotti

Momento “caldo” a Castel Volturno, quartier generale del Napoli, dove in giornata è arrivato nientemeno che Mino Raiola, procuratore di Lorenzo Insigne, che insieme allo stesso capitano del Napoli (tornato dagli impegni con la Nazionale di Mancini) ha svolto un incontro importante con il ds del club azzurro Cristiano Giuntoli e il tecnico Carlo Ancelotti. Che cosa sul piatto? Si è parlato sicuramente del contratto, che è in scadenza nel 2022, ma probabilmente anche di quanto accaduto per l’ultimo match di Champions League, a inizio mese, quando l’esterno offensivo fu lasciato addirittura in tribuna dal tecnico di Reggiolo a osservare i compagni, che pareggiavano 0-0. Non era presente però il patron Aurelio De Laurentiis, che sarà invece in città domani, giovedì 17 ottobre, per firmare la convenzione da 5 anni più 5 per il San Paolo.