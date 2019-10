Napoli, infortunio Mario Rui: risentimento alla coscia

Qualche problema per il Napoli in ottica infortuni. Il terzino sinistro portoghese Mario Rui si è fermato nella sfida contro il Genk e sembra essere destinato a tornare dopo la sosta per le nazionali.

Come annunciato dalla stessa società partenopea, infatti, il classe 1991 ha sentito dolore dietro la coscia, ha provato a restare in campo per un po’ ma non ci è riuscito lasciando poi spazio a Malcuit nello 0-0 finale del match di Champions League. Su Twitter, il club azzurro ha fatto sapere che le condizioni di Mario Rui verranno attenzionate alla ripresa degli allenamenti: “Risentimento muscolare alla coscia sinistra. Questa la prima diagnosi per Mario Rui che è uscito nel primo tempo nella gara contro il Genk. Le condizioni del difensore azzurro verranno valutate gradualmente alla ripresa degli allenamenti”, queste le parole della società partenopea.