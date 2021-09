Napoli ingrana la sesta e torna primo: Osimhen e Insigne piegano il Cagliari

Facile successo della squadra di mister Spalletti contro gli isolani di Mazzarri

Inarrestabile marcia del Napoli che torna in vetta in solitaria dopo la sesta giornata di Serie A. Gli azzurri hanno battuto il Cagliari con un gol per tempo. Osimhen dopo 11' porta in vantaggio il Napoli e nella ripresa si procura il rigore trasformato da Insigne. Azzurri che convincono con la sesta vittoria in sei gare e fanno sognare i tifosi. Per i sardi una battuta d'arresto che preoccupa ed è la prima di mister Mazzarri.