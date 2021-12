Napoli, Insigne capitano vero: “Nessuno vuole perdere ma ora bisogna rialzarsi”

Si affida ai social il capitano partenopeo dopo il k.o. sfortunato contro lo Spezia

Lorenzo Insigne leader e capitano vero del Napoli. Alle prese con la positività al Covid-19, il numero 24 del club partenopeo ha saltato la sfida contro lo Spezia di ieri e non ha potuto fare nulla per evitare alla sua squadra una sfortunata sconfitta arrivata per un autogol e senza che i rivali liguri tirassero mai in porta.