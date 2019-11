Napoli, Insigne: “Difficile giocare dopo quanto accaduto mercoledì con l’Atalanta…”

Il Napoli perde altri punti importanti per la rincorsa ai primi posti della classifica: la Roma passa 2-1, nonostante un super Alex Meret, ed è lei ad avvicinarsi pericolosamente ai piani alti della graduatoria di Serie A. Ai microfoni di Sky Sport ha parlato Lorenzo Insigne, che è tornato su quanto accaduto sull’Atalanta: “Ci è mancata la cattiveria di mercoledì, siamo dispiaciuti: avremmo dovuto far meglio, ma dobbiamo restare sereni e guardare avanti. Adesso c’è la Champions, se facciamo risultato possiamo qualificarci. Di certo per noi oggi non era facile scendere in campo dopo quanto accaduto con l’Atalanta e le varie polemiche del Var. Oggi alla Roma è stato fischiato un rigore grazie alla tecnologia, cosa che per noi non è accaduta l’altro giorno: il Var deve funzionare per tutti. Qualificazione in Champions a rischio? Non penso, il campionato è ancora lungo, e ripeto che serve stare sereni”.