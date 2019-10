Napoli, Insigne: “Dispiace per il risultato. Mio ruolo? Cerco di dare sempre il 200%…”

“Era una grossa opportunità. Siamo un po’ dispiaciuti perché volevamo far risultato a tutti i costi”, così Lorenzo Insigne, capitano del Napoli, dopo l’1-1 contro la Spal. Solo un pari per gli uomini di Carlo Ancelotti nel match di Ferrara.

Dopo il gol di Milik, il pareggio di Kurtic. Nonostante le tante occasioni, i parteneopei non hanno sfondato il muro spallino non approfittando dei risultati di Juventus e Inter. Al termine della gara l’attaccante italiano ha commentato ai microfoni di DAZN l’esito del match: “Dobbiamo continuare a lavorare, pensiamo a recuperare le energie perché mercoledì c’è un’altra partita importante. Siamo dispiaciuti, potevamo fare gol. La cosa importante è che siamo rimasti uniti, dando tutto fino alla fine, ma non ci siamo riusciti a segnare”. “Il mio ruolo? Sono a disposizione del mister, in qualsiasi ruolo cerco di dare il 200%”. E in ottica infrasettimanale: “Atalanta? Sappiamo di affrontare una buona squadra, lo sta dimostrando facendo bene sia in campionato che in Champions League”, ha concluso Insigne.