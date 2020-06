Napoli, Insigne esalta Gattuso: “Con lui c’è la mentalità giusta”

Il Napoli passa sul campo dell’Hellas Verona. Il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne commenta il successo importantissimo ai microfoni di DAZN: “Da quando è arrivato il mister ci ha dato la grinta giusta. Dobbiamo provarci e fare il nostro fino alla fine. Ce la dobbiamo sudare. Abbiamo fatto danni all’inizio del campionato. Li stiamo mettendo a posto. Anche oggi abbiamo cercato la vittoria, come fatto in Coppa Italia. Gattuso conta tantissimo. Sicuramente possiamo continuare a crescere. Oggi Lozano e Ghoulam si sono fatti trovare pronti pur partendo dalla panchina. Abbiamo fatto 90 minuti al 100%, ma finché l’arbitro non fischia bisogna continuare a giocare”.