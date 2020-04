Napoli, Insigne esalta Gattuso: “Mi ha fatto sentire subito importante”

La stagione del Napoli sembra aver subito una svolta decisa con l’arrivo in panchina di Gennaro Gattuso. L’ex Milan ha rigenerato una squadra entrata clamorosamente in crisi verso ottobre. Tra i giocatori che hanno tratto vantaggio dal cambio di allenatore c’è Lorenzo Insigne. Il capitano degli azzurri è tornato su ottimi livelli negli ultimi mesi prima dello stop per l’emergenza Coronavirus. Lo stesso Insigne ha confermato il feeling particolare con Gattuso ai microfoni di “Radio Kiss Kiss”: “Dal primo giorno in cui è arrivato mi ha subito parlato, facendomi sentire importante. Quella per me è stata una cosa positiva. Poi io ho un bellissimo rapporto con lui. Stando in quarantena, ci sentiamo spesso, per gli allenamenti e per tutte le altre questioni”.

RIMPIANTO – Fino al momento dello stop il Napoli sembrava particolarmente in salute con tanti successi e un unico passo falso, la sfida col Lecce. Insigne si rammarica ancora ripensando a quel match: “Stavamo facendo bene. Ma se torno a quella partita… Vorrei rigiocarla di nuovo. Non abbiamo giocato bene sprecando tante occasioni. Comunque abbiamo fatto anche grandi gare, come col Barcellona. E questo è merito del mister e dello staff che ci hanno preparati al meglio per affrontarle”.