Napoli, Insigne: “Voglio rimanere a vita in questo club. Sarri? Traditore e non ne parlo più…”

L’attaccante del Napoli, Lorenzo Insigne ha incontrato a Dimaro i tifosi. Queste alcune sue dichiarazioni: “Trovo una grande emozione, è il sogno di tutti i bambini napoletani essere il capitano del Napoli. Sono molto orgoglioso e spero di portare in alto il Napoli”.

FUTURO – “Sono giovane e sto bene a Napoli, spero di rimanere a vita a Napoli!”.

DIFFERENZA SARRI-ANCELOTTI –“Il difetto di Ancelotti è il modulo nei miei confronti (ride, ndr). Scherzo, il pregio del mister Ancelotti è che un grande signore, si comporta bene con tutti, poi non ho ancora trovato un difetto. Di Sarri non mi va di parlare visto che è andato alla Juve ed è stato un traditore”.

BRILLA PIU’ IN NAZIONALE – “Ma è una domanda o un attacco? risponde Insigne a un tifosi. “Io gioco sempre uguale, non vedo differenza. Magari in nazionale gioco in un altro modo e più a mio agio, ma darò sempre il massimo con la maglia del Napoli”