Napoli, Insigne: “Importante vincere a Firenze. Scudetto? Ci siamo”

Lorenzo Insigne commenta la vittoria contro la Fiorentina ai microfoni di Sky Sport. “Era importante vincere, sono contento del gol. Dobbiamo migliorare ed analizzare gli errori. Veniamo da un precampionato molto intenso. Dovevamo dare un segnale. E’ importante vincere perché aiuta a migliorare. Dobbiamo lavorare sulla fase difensiva ed andare avanti. Mi piace questa squadra, gli acquisti sono giusti. L’importante ora è stare sereni ed andare avanti per la nostra strada. Scudetto? E’ presto per parlarne, noi ci proveremo. Non ci manca nulla, dobbiamo lavorare su qualche dettaglio. Ma siamo pronti”.