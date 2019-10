Napoli, Insigne: “Io capitano? Ho realizzato il mio sogno. Ora voglio vincere qualche trofeo”

Un inizio di stagione non semplicissimo per Lorenzo Insigne, che, fin qui, non ha particolarmente brillato. Punto più basso è stata la tribuna alla quale il giocatore è stato costretto nel match di Champions League contro il Genk, con l’episodio che sembra però ormai essere alle spalle. Alla vigilia della gara con il Salisburgo, l’attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

SOGNO – “Quando ero piccolo, come tutti i ragazzi di Napoli, giocavo per strada e sognavo di diventare il capitano della squadra della mia città. Ci sono riuscito, adesso spero di poter vincere qualche trofeo: Napoli se lo merita”.