Napoli, Insigne non ci sta: “Abbiamo dato il 200% in campo!”

Il Napoli va clamorosamente al tappeto contro il Cagliari. Lorenzo Insigne commenta la debacle ai microfoni di Sky Sport: “Una sconfitta simile fa male. Dobbiamo stare tranquilli ed analizzare dove abbiamo sbagliato, cercando di andare avanti. Perdere così fa male. Hanno avuto una sola palla gol, mentre noi ne abbiamo avute tante… L’importante è ripartire. Al di là dei gol noi nel primo tempo non abbiamo sfruttato i pochi spazi concessi. La palla non voleva entrare. Dispiace, ma dobbiamo andare avanti”. Poi la polemica con l’opinionista Giancarlo Marocchi: “Intensità? Si sentono ancora queste cose. L’intensità di cui si parla la mettiamo anche a Dimaro, non credo che una squadra si debba giudicare per una partita. Abbiamo dato il 200% in campo. Se avessi fatto tutto bene sarei stato in forma, altrimenti…”.