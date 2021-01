Napoli, Insigne non ha dubbi: “Gol numero 100? Meglio la Supercoppa”

Il Napoli sembra aver dimenticato il passaggio a vuoto contro lo Spezia. Gli azzurri hanno infilato due vittorie convincenti, l’ultima delle quali contro la Fiorentina per 6-0. E domani arriva il primo match che assegna un trofeo: la Supercoppa italiana. La formazione di Gennaro Gattuso se la vedrà contro la Juventus.

LE PAROLE DI INSIGNE

Il capitano e attaccante Lorenzo Insigne parla dell’avvicinamento alla Supercoppa in conferenza stampa: “Sogno più la vittoria che il 100esimo gol. È importante arrivare alla vittoria, a prescindere dal fatto che faccio gol o meno. Io sto lavorando molto per limare alcuni miei difetti. Il mister Gattuso mi sprona ogni giorno e spero sempre di migliorare. Arriviamo bene a questa gara. Oltre alle sei reti, abbiamo fatto una grande prova. Sfidiamo una squadra con grandi campioni, ma l’abbiamo preparata bene. Per la città e i tifosi ha una grande importanza questa coppa, scenderemo in campo per dargli una gioia. Ho visto i miei compagni subito concentrati per questa gara, ho visto la squadra allenarsi bene. Dobbiamo fare le cose che sappiamo fare, senza timori e senza paura. Spero che faremo una grande gara, sicuramente ce la giochiamo alla pari. Dobbiamo essere preparati mentalmente ad affrontare la Juve nel modo giusto, loro hanno grandi campioni”.