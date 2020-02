Napoli, Insigne: “Oggi vittoria del gruppo. Rimediamo ai danni fatti”

Il Napoli vince nel finale contro la Sampdoria. Il capitano degli azzurri Lorenzo Insigne commenta la gara ai microfoni di Sky Sport: “Stiamo dando continuità al lavoro che facciamo in settimana. Oggi è stata una vittoria del gruppo perché chi è entrato ha dato una mano. Siamo stati bravi a rimanere calmi e a portare a casa i tre punti. Ora che tornano tutti potremo avere una grande mano. Con la grinta del mister, abbiamo lo spirito giusto per affrontare tutte le partite. Champions fattibile? Sì, ma dobbiamo pensare una partita alla volta. Rimaniamo concentrati e continuiamo a fare risultati come oggi. Mancini? Quando mi ha chiamato in causa ho risposto bene. Spero di conquistare l’Europeo e di fare bene. La stagione si può riscattare. Abbiamo fatto tanti danni prima, ora cerchiamo di rimediare”.