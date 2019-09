Napoli, Insigne: “Quest’anno abbiamo una grande opportunità, dobbiamo sfruttarla”

Napoli in grande spolvero in quel di Lecce. Gli azzurri, al termine di una gara mai in discussione, si sono imposti per 4-1. Tra i protagonisti del match anche Lorenzo Insigne, a segno su rigore. Queste le sue parole al termine del match ai microfoni di DAZN.

FIDUCIA – “Il mister ci sta dando grande fiducia, tutti ci sentiamo importanti: questa è la nostra forza. Chiunque gioca dà il massimo. Dopo la vittoria in Champions ci servivano questi tre punti in campionato, in modo da rimanere in scia delle altre. Quest’anno potrebbe esserci una grande possibilità, dobbiamo cercare di sfruttarla. I gol? Io penso solamente ad aiutare la squadra. La rete di oggi è speciale: la dedico a mia moglie, dopopomani è il suo compleanno”