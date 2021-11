Napoli, Insigne riceve una chiamata dagli Stati Uniti

Continua il braccio di ferro tra dirigenza e agente del calciatore ma intanto spunta pista estera

Dopo le parole dell'agente di Insigne, il Toronto ha mandato una ricca offerta al capitano del Napoli. In casa partenopea il rinnovo del suo contratto (in scadenza nell'estate 2022) continua a non arrivare. Per questo motivo, secondo quanto riportato da 'Sky Sport', il club canadese si sarebbe fatto avanti con un'offerta molto più ricca e più vicina alle richieste del giocatore. Per quanto riguarda, l'offerta di De Laurentiis per trattenerlo al Napoli, si tratta sulla base di 3,5 milioni di euro più 1,5 di bonus con parte fissa più bassa rispetto al contratto attuale ed è proprio questo che avrebbe creato una distanza importante tra le parti.