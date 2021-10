Napoli, Insigne: “Rinnovo? Non è una questione facile ma agente parla con proprietà”

Il calciatore azzurro ha detto la sua sul rinnovo del contratto che è in scadenza

Redazione ITASportPress

Il capitano del Napoli e campione d'Europa con l'Italia, Lorenzo Insigne al Festival dello Sport in corso di svolgimento a Trento, ha rilasciato delle dichiarazioni interessanti sul suo futuro e sulla Nazionale.

RINNOVO - Il capitano partenopeo sul capitolo rinnovo:"Ho un contratto fino al 2022, anche se è in scadenza voglio pensare solo a fare bene in campo con il Napoli. Non mi interessa delle altre situazioni, per quello c'è il mio agente che ha parlato col presidente. Non è una situazione facile.".

ITALIA - Sulla sconfitta contro la Spagna in Nations League:"Dispiace non aver vinto ma non ci possiamo buttare giù. Domenica abbiamo un'altra partita contro una grande squadra come il Belgio, dobbiamo continuare col sorriso e giocare come abbiamo fatto fino a questo momento. Stiamo lavorando per fare una grande prestazione domenica".

Sul tiro a giro ha inoltre rivelato:" Il tiro a giro è di Alex Del Piero, non è mio. Mancini mi dice di tirare sempre sul primo palo che non se lo aspettano, ma non ci riesco e più forte di me".