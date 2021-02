Napoli, Insigne. “Vittoria da squadra vera. Rigore? Non ho pensato alla Supercoppa”

Il Napoli è ancora vivo: gli azzurri superano l’ostacolo Juventus per 1-0. Decisivo un calcio di rigore battuto perfettamente da Lorenzo Insigne. Il capitano dei partenopei festeggia nel migliore dei modi i 100 gol con il suo club.

LE PAROLE DI INSIGNE

Lo stesso Insigne commenta la prestazione della squadra a Sky Sport: “Siamo contenti del risultato e della prestazione. La prestazione della squadra è stata ottima, lottando fino alla fine. Ci siamo compattati da gruppo vero e abbiamo portato a casa il risultato. Quest’anno non stiamo rendendo come nella scorsa stagione per tanti problemi. Non dobbiamo pensare a questi episodi e lavorare duro, dato che si gioca ogni tre giorni. Ero sereno perché avevo la fiducia dei compagni. Ci ho messo una pietra sopra dopo l’errore in Supercoppa italiana. Cento gol? Una grandissima emozione. Spero di farne altri. Lo dedico a mia moglie, al mister e ai compagni”.